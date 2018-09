Esbjerg: Rådgivnings- og aktivitetscenter for demens i Esbjerg inviterer alle interesserede til åbent hus mandag 3. september klokken 13.30 - 16.00.

Kom og besøg centret, hvor yngre med demens kan mødes om aktiviteter, de selv vælger, og hør om mulighederne for råd og vejledning, når demensen rammer, lyder det i invitationen.

Mange har allerede fundet vej til det nye rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende, som Esbjerg Kommune sammen med Fanø og Varde kommuner åbnede i Esbjerg i maj 2018.

- Med rådgivnings- og aktivitetscentret vil vi gerne være med til at skabe rammerne for et godt og værdigt liv for mennesker med demens og deres pårørende. Jeg håber, at mange vil benytte lejligheden til at kigge forbi ved åbent hus, siger formand for Sundhed & Omsorgsudvalget, Olfert Krog.

Under åbent hus er alle velkomne til at besøge centret og få en snak med medarbejdere, brugere, pårørende og frivillige. Her kan man blandt andet høre mere om mulighederne for råd og vejledning, aktiviteterne i klubben for yngre med demens, teknologiske hjælpemidler til mennesker med demens og mulighederne for at blive frivillig ved centret.