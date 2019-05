Berit og Søren Lind og deres nabo Thomas Nielsen bor på Tønnesens Vej i Ribe. Ved åbent hus-arrangementet på Varming Savværk fredag lurede de på et borde-bænkesæt, som kan fremme det gode naboskab.

VARMING: I den nye udstykning på Tønnesens Vej på Klostermarken i Ribe leger børnene sammen, og efterhånden har forældrene også lært hinanden at kende. Så fredag eftermiddag tog Berit og Søren Lind fra Tønnesens Vej til åbent hus arrangement på Varming Savværk med det formål at kigge nærmere på et borde-bænkesæt, bygget i solide planker af træsorten Douglas. Det blev fremvist af Thomas Nielsen, som arbejder på savværket - og selv bor på Tønnesens Vej.

- Vi skal bruge det til gavn for naboskabet. Til at drikke en kop kaffe, en øl og fremme snakken mellem naboerne. Vi er 10-12 husstande i vores lomme, og vi kan også bruge sådan et borde-bænkesæt til en børnefødselsdag, siger Berit Lind.

Fredag eftermiddag var de langt fra de eneste, som var til åbent hus-arrangement på Varming Savværk, som ejes og drives af 25-årige Thomas Lautrup Andersen. Han er tredje generation i familievirksomheden, som blev startet i 1952 af hans morfar og siden drevet videre af hans mor og morbror. For 2 1/2 år siden overtog Thomas firmaet, hvor han sammen med sin navnebror, Thomas, både laver tømrer- og snedkerarbejde i bred forstand og skærer træ ud til blandt andet shelters samt borde- bænkesæt.