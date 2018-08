Esbjerg: Mennesker, mursten og beton kommer i centrum, når Sydvestjysk Sygehus søndag den 2. september inviterer til åbent hospital.

Her får alle interesserede, blandt andre naboer til byggeriet og medarbejdere på sygehuset mulighed for at komme ind på byggepladsen og opleve, hvad der bygges på Sydvestjysk Sygehus.

Klokken 10.00 åbnes byggepladsen, og via en afmærket rute kan besøgende se, hvordan en etage på den nye sengebygning kommer til at se ud med fremtidens ensengsstuer. Man får også mulighed for at høre mere om et nyt bespisningskoncept, ligesom det bliver muligt at stikke og tage en blodprøve - godt nok på en kunstig arm.