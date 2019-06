Gæster i alle aldre mødte frem til Åben Byggeplads, hvor alle havde muligheden for at spørge ind til både klapbroen og de to nye militærbroer over Ribe Å hos Vejdirektoratet og Forsvaret. Foto: André Thorup

Fyldte shuttlebusser kørte i pendulfart mellem P-Nord i Ribe og byggepladsen ved Ribes kommende klapbro, da Vejdirektoratet og Forsvaret onsdag eftermiddag holdt åben byggeplads for at svare på spørgsmål og fremvise to nye, midlertidige militærbroer.

Ribe: - Der kan være modstand eller ikke modstand mod Vejdirektoratets projekter, men der er altid interesse for at komme og se, hvad vi laver. Nogenlunde sådan kan man opsummere onsdagens Åben Byggeplads ved Ribe Å, hvor Vejdirektoratet og Forsvaret mellem fra kl. 15-19 havde åbnet op for at vise offentligheden, hvordan man arbejder med projektet omkring Ribes nye klapbro samt fremvise de to nye militærbroer, der skal fungere som en midlertidig løsning, mens arbejdet med klapbroen står på. Ordene kom onsdag eftermiddag fra Vejdirektoratets projektleder, Mike Boesen, der kunne se gæster i hundredvis besøge pladsen for at opleve de nye militærbroer. Men gæsterne skulle ikke bare se dem. Alle gik på dem. Børnene kastede sten ved dem, nogen gik under, nogen gik op på Ringvejsbroen for at se dem og en båd sejlede under broerne ligesom det virkede som om, at alle skulle fotografere det nye bygningsværk. - Det viser sig ofte, at der er større interesse end vi forventer. Folk er gode til at spørge, og det er i høj grad tekniske spørgsmål, vi får. Datoer for start og hvornår vi er færdige, vægt og længde, ligesom der stadig er mange der spørger, hvorfor vi laver det, og om det nu er nødvendigt, fortæller Mike Boesen.

Tages i brug De to nye, midlertidige militærbroer over Ribe Å bliver først taget i brug, når Vejdirektoratet går igang med at skifte den nuværende ringvejsbro ud med en klapbro. Dette forventes at ske til efteråret.

Bent Nielsen fra Esbjerg og Børge Petersen fra Bramming havde selv gjort tjeneste ved ingeniørregimentet tilbage i 1950'erne, og de var mødt frem for at opleve, hvordan man bygger militærbroer idag i forhold til dem de selv var med til at bygge. Foto: André Thorup

Flot lavet Fra åbningen kl. 15 var der lang kø ved P-Nord, der var startstedet for Vejdirektoratets shuttlebus, der kørte i pendulfart til byggepladsen. En dame forklarede, at hun havde ventet tre fyldte busser, før der var plads til hende. Derfor var det fornuftigt, at Vejdirektoratet havde indkøbt 500 flasker vand i den stegende eftermiddagssol, som gæsterne kunne indtage mens de stod og kiggede på plancher og infotavler i en opstillet container. Bent Nielsen fra Esbjerg og Børge Petersen fra Bramming gjorde i 1950'erne selv tjeneste ved Ingeniørregimentet i Randers. De var mødt frem for at se områdets meget omtalte byggeprojekt og for at opleve, hvordan Forsvarets Ingeniørregiment gør tingene i dag i forhold til hvordan de selv arbejdede, og blandt andet øvede sig ved at bygge militærbroer ved Fladbro. - Vi er kommet for at opleve de to militærbroer. Det er simpelthen så flot lavet, og passer godt ind i landskabet, så det kan vi godt godkende, sagde de to veteraner, der også kunne se dagens tilløbsstykke for børnene, idet Forsvarets store kran og andre store køretøjer bød indenfor i førerhuset, ligesom også soldaternes veludrustede værkstedsskurvogn tiltrak sig opmærksomhed.

På en steghed onsdag havde rigtigt mange valgt at tage til Åben Byggeplads, og derfor måtte mange vente i en lang kø, inden den var deres tur til at komme shuttlebussen fra P-nord i Ribe, hvorfra der kun var få minutters kørsel til byggepladsen ved Ribe Å. Foto: André Thorup

Vejdirektoratet forklarer selv, at hvad enten man er for eller imod deres projekter, så møder der som regel mange folk frem, når de viser deres arbejde frem for offentligheden. Dette var også tilfældet onsdag eftermiddag til Åben Byggeplads ved Ribe Å. Foto: André Thorup

Foto: André Thorup

Foto: André Thorup

Foto: André Thorup

Foto: André Thorup

Foto: André Thorup

Foto: André Thorup