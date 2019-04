Ribe Camping øgede belægningen med 36 procent i de fem påskedage sammenlignet med samme periode sidste år, og det betød at campingpladsen var booket fuldt ud i påsken.

- Det har været en fantastisk påske for os. Det dejlige næsten sommeragtige vejr er naturligvis en del af årsagen til, at vi fik fuldt hus, men vi havde rigtig mange forudbestillinger, så vi vidste godt på forhånd, at vi ville få et meget højt besøgstal i påsken. Sammenlignet med påsken 2018 steg vores belægning på pladsen med 36 procent. Det er vi rigtig glade for, siger Anne Schested Hansen, som sammen med sin mand Jonas Grønbech Sørensen overtog ejerskabet af Ribe Camping den 1. april 2018.

RIBE: Samtlige 430 pladser til campingvogne, campingbusser eller folk med bil og telt, som Ribe Camping råder over, var i de fem påskedage fuldt belagt. Derudover har pladsen 33 hytter, og af dem var der kun enkelte ledige i nogle af påskedagene. Så dermed var Ribe Camping så tæt på 100 procents belægning i påsken, som man kan komme.

Påskens store rykind på Ribe Camping betød, at der i alle påskedagene var fire medarbejdere på arbejde ad gangen i campingpladsens reception. Derudover var der tre medarbejdere, som - mere eller mindre - arbejdede i døgndrift med rengøring af toiletter og på pladsen i øvrigt.

Humøret stiger

- Jeg husker, at vi havde snevejr Skærtorsdag sidste år. Når solen skinner og det er lunt i vejret stiger humøret hos campisterne, og så er der ikke nogen, som beklager sig over, hvis der lige går en time inden et toilet er blevet gjort rent. Vores tre rengøringsfolk har haft lynende travlt i påskedagene, fordi der var fuldt hus, konstaterer Anne Schested Hansen.

Det nye ejerpar havde tilrettelagt en lang række aktiviteter i påskedagene, som ikke mindst var henvendt til børnefamilierne - som der var mange af i påskedagene. Der var 176 tilmeldte til pladsens påskefrokost, og her kunne der være solgt mange flere billetter, men der var også kreative aktiviteter med fremstilling af påskepynt, levende musik, et påskeløb, optræden af en bugtaler, og så var der også flere end 50 børn og voksne med på en guidet udflugt til Galgebakken med historier og fortællinger ved Peder Tørnqvist.

- Til alle aktiviteterne var der rigtig fin tilslutning. Vi havde bestræbt os meget på at lave et program med mange forskellige aktiviteter, så der var noget for både børn og voksne. Det lykkedes vist meget godt, konstaterer Anne Schested Hansen.