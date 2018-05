8.klasser i Ribe strejkede for en kortere skoledag

Eleverne i 8. årgang fra Ansgarskolen i Ribe synes skoledagene er for lange, og derfor bør forkortes fra kl. 15 til kl. 14. Skolechef Bo Meldgaard var begejstret for de unges initiativ, da han i denne uge fortalte eleverne om mulighederne for at få deres sag igennem.

Mødet med skolechefen var kommet i stand gennem netop Jacob Michelsen, efter at være blevet kontaktet af 8. klasserne med kritikpunkter til skoledagenes længde. Faktisk ønskede en klasse at strejke for at få kortet dagene ned til klokken 14, men til trods for, at Jacob Michelsen fik talt med eleverne om, hvilke konsekvenser, udeblivelse fra undervisningen ville have, så valgte tolv elever at blive væk i skoledagens ydertimer. Det fik den konsekvens, at eleverne fik en eftersidning med forældrenes opbakning, men trods strejken synes Bo Meldgaard, at elevernes engagement er beundringsværdigt.

- Jeg synes det er en fantastisk opfordring fra jer, at I ønsker at diskutere, om skoledagene skal være til klokken 14 i stedet for klokken 15. Vi bliver alle klogere af at tale med elever som jer, sagde Bo Meldgaard, der tog imod eleverne sammen med afdelingsleder på Ansgarskolen, Jacob Michelsen.

Ribe: Nogen dropper fritidsinteresser og job efter skoletid. Andre kritiserer den understøttende undervisning, hvor man ønsker øget eller andet fagligt indhold, mens flere mener, at man kunne gøre undervisningen mere effektiv ved at have to lærere frem for en.

Træt gælder ikke

- På andre skoler i kommunen har 8. klasserne fri klokken 14, så hvorfor ikke her? Jeg ville gerne gå til musik og have et fritidsjob, og det ville jeg kunne, hvis skoledagen var kortere. Jeg tror måske også, at flere ville fordybe sig i lektierne derhjemme, siger Emma Ulv, mens andre elever talte om, at man eksempelvis også kunne give lærerne mere forberedelsestid ved at gøre deres skoledag kortere.

- Det eneste argument, jeg bare ikke vil høre, er, at man er træt. Det holder ikke, sagde Bo Meldgaard, der tog sig god tid til at lytte til elevernes kritik, selvom mange sagde, at de netop var meget trætte i de sidste af dagens timer.

- Byrådet kan godt beslutte, at skoledagene skal være kortere, og jeg kan give dispensation til det. Det vigtigste i dette er, at der skal være konkrete årsager til en kortere skoledag, og at der skal være noget i stedet for, sagde Bo Meldgaard, der håber, eleverne vil rejse debatten på vegne af kommunens 1200 elever i 8. klasse.