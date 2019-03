8.b fik undervisning i privatøkonomi: Pengeuge nåede til Vittenbergskolen

Privatrådgiverne Nanna Holst Philipp og Michael Jensen fra Danske Bank i Ribe stod for undervisningen af 8.b på Vittenberg. Undervisningen i privatøkonomi var en del af Pengeugen, hvor skoleklasse over hele Danmark modtog gode råd om lån, budget, renter med mere. Foto: Martin Ravn

Som led i den landsdækkende Pengeuge havde 8.b på Vittenbergskolen i Ribe fredag besøg af to privatrådgivere fra Danske Bank, der skulle undervise eleverne i budgetlægning, quicklån, RKI og opsparinger.

Ribe: For sjette år i træk blev der i denne uge afholdt Pengeuge i Danmark, hvor mere end 720 skoleklasser fra hele landet har fået undervisning i privatøkonomi.

Målet er at få økonomi endnu mere ind under huden på de ældste elever i grundskolen, men hvis håndsoprækningen i 8.b. på spørgsmålene fra privatrådgiver Nanna Holst Phillip og Michael Jensen fra Danske Bank i Ribe viste, hvor meget eleverne vidste om økonomi, så må det konstateres, at der er meget lang vej igen.

Der var meget få hænder i luften fra eleverne på spørgsmål om budgetlægning og RKI, mens der til gengæld kom en skov af hænder på spørgsmålet om, om eleverne kendte tv-programmet luksusfælden.

- Hvorfor er det vigtigt, at I ved noget om privatøkonomi, spurgte Michael Jensen, men de få hænder, der nu kom op, afslørede, at flere elever brugte en stor del af de penge de tjener ved fritidsarbejde, på mad.

- Det er vigtigt at styrke de unge menneskers viden om penge og privatøkonomi, så de kommer godt fra start, når de selv skal i gang med at tage økonomiske beslutninger, og børnene kommer rundt om vigtige emner som budget, opsparing, lån og renter, siger filialdirektør Mikkel K. Larsen fra Danske Bank i Ribe, der også overværede oplægget for 8.b.

Mikkel H. Larsen forklarer, , hvordan nye tal fra Finans Danmark viser, at knap 50.000 unge mellem 18 og 30 år i dag er registreret i RKI som dårlige betalere, og at et af Pengeugens mål netop er at reducere antallet af unge, der kommer i RKI og lander i gældsfælden.

