- Samlet for alle 25 elever i klassen reducerede vi forbruget fra 237 kilo CO2 til 148,88 kilo i vores "CO2-fri" uge. Det er en reduktion på 37,18 procent - eller omregnet i kilometer i bil er det en reduktion fra 1422 til 893,28. På årsbasis svarer det til en reduktion i CO2-forbruget på 4,5 tons. Hvis alle tre 8. klasser på vores skole er med svarer det til 13,5 tons om året. Så begynder det at ligne noget, konstaterer Mikkel Willerslev.

Det kunne de, og i torsdags gjorde klasse- og samfundsfagslærer Mikkel Willerslev regnskabet op ved at sammenligne tallene for elevernes klimaaftryk i en almindelig uge - uge 4 - med tallene i den "CO2-fri" uge 5.

Eleverne i 8.a. på Ansgarskolen i Ribe har i en uge ændret spisevaner for ad den vej at se, om de kunne sætte et klimaaftryk i form af et mindre CO2-forbrug ved at lave en lille smule om på deres daglige vaner.

Klasse- og samfundsfagslærer for 8.a på Ansgarskolen i Ribe Mikkel Willerslev har brugt en hjemmeside fra den store fødevarekoncern, Unilever, til at udregne hvor meget hver enkelt fødevare belaster klimaet. Her kan man taste ind, at man har spist 200 gram oksekød eller 200 gram kyllingekød og så se klimabelastningen. Dermed har han kunne lave et samlet klimaregnestykke for alle 25 elever i 8.a.

Markant

Han mener, at det er et markant resultat, blot ved at omlægge nogle spisevaner.

- Langt de fleste elever i klassen har gået meget op i det. Enkelte synes ikke det var så let eller spændende. Men vi havde skole-hjemsamtaler i sidste uge, og her var der stor opbakning fra forældrene til projektet. I én familie droppede man bilkørsel hele ugen og hoppede i stedet på cyklen, fortæller Mikkel Willerslev.

Tristan Bladt, 15 år, Emilie Maria Nielsen og Emma Bo Stenderup, begge 14 år, er tre af de elever, som ændrede spisevaner for en uge. De afviser ikke, at de også i fremtiden vil ændre vaner for på den måde at leve på en måde, som belaster klimaet mindre.

- Normalt spiser jeg meget oksekød. Men i sidste uge droppede jeg oksekødet. Så spiste vi kyllingelasagne i stedet for. Jeg drikker normalt også mange sodavand - Pepsi Max. Men de belaster klimaet med transporten. I stedet drak jeg mælk og vand. Og i fremtiden drikker jeg sodavand fra Frem i Ribe. De skal ikke transporteres så langt, fortæller Tristan Bladt.

Han fortæller, at hele familien i sidste uge også tog cyklen - eller gik - i stedet for at tage bilen, når de skulle købe ind.