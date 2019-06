89-årig kvinde i Ribe overholdt ikke vigepligt

RIBE: En 89-årig kvindelig bilist fra Ribe kan risikere at miste sit kørekort efter, at hun mandag klokken 12.31 var involveret i et mindre færdselsuheld på Moltkes Allé ved Rema 1000. Her kørte hun i den sydlige ende af parkeringspladsen ud foran en lastbil med anhænger.

Hverken den ældre kvinde eller lastbilchaufføren kom noget til, men kvindens bil fik buler. I følge politiet overholdt den ældre kvindelige bilist ikke sin vigepligt. Derfor kan hun se frem til en sigtelse for en vigepligtsforseelse, ligesom politiet skal vurdere, om kvinden skal beholde sit kørekort. Den 89-årige kvinde er fra Ribe, mens lastbilen blev ført af en 30-årig chauffør fra Daugaard i Østjylland.OM