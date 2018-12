87 familier i Ribe kan se frem til julehjælp

RIBE: 87 familier i den gamle Ribe Kommune kan se frem til at få hjælp til at holde en juleaften, hvor der både kan serveres flæskesteg, brunede kartofler og alt, hvad der ellers hører til en traditionel dansk julemiddag.

Lidt færre ansøgninger

Menighedsrådet ved Ribe Domkirke har i år fået to-tre færre ansøgninger om julehjælp, fortæller menighedsrådsmedlem Henrik Præstholm.

- Så alle de ti familier, der har søgt, får julehjælpen. Der er også et par ansøgere, som ikke bor i sognet, som vi har valgt at tilgodese med julehjælpen, som gives i form af et kontant beløb, fortæller menighedsrådsmedlem Henrik Præstholm.

Endelig uddeler de to Odd Fellow Loger i Ribe også i år julepakker med madvarer fra Kvickly i Ribe. Det kommer 14 økonomisk trængte familier i den gamle Ribe Kommune til gavn.

- Vi vil gerne hjælpe, og vi ved at mange familier ikke har økonomi til at holde en rigtig god julefest, siger Leif Sørensen fra Odd Fellow Ordenen, som står bag Ella og Helge Rasmussens Fond. Det er denne fond, som finansierer de 14 julepakker, som kommer de ripensiske familier til gavn.