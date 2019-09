Andrea Lauridsens to døtre, Helle Jordan(tv) og Gitte Lauridsen Jessen, er langt fra tilfredse med den behandling, deres mor fik i Esbjerg Kommune i månederne frem mod hendes død. De er idag bekymrede for, hvordan situationen er for de ældre borgere i kommunen, der ikke har en familie med overskud til blandt andet at tage kampen op mod det, søstrene kalder et kommunalt visitationshelvede. Foto: Hans Chr. Gabelgaard