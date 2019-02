80-årige Hanna blev vist bort fra sit elskede daghjem

Glæden var stor, da hun den 15. november sidste år flyttede i en lejlighed på Østerbycentret, hvor hendes mand havde boet frem til sin død, og hvor hun selv i årevis hver dag var kommet for at deltage i aktiviteterne på daghjemmet, men så kom chokket.

Daghjem med forskellige aktiviteter på kommunale plejehjem er som udgangspunkt forbeholdt pensionister eller efterlønsmodtagere fra plejehjemmets nærområde. For at benytte tilbuddet skal man bevilges ophold af visitationen ved Esbjerg Kommune. De enkelte plejehjem skal selv tilbyde aktiviteter for de faste beboere.

Hanna blev helt slået ud over begrænsningerne og fik tilbagefald og er blevet depressiv og er lige nu i en to uger lang medicinering med beroligende og antidepressiv medicin.

- Jeg fik at vide, at det ikke var en af mine dage, og at jeg måtte gå hjem igen, fortæller Hanna Helth Jensen.

- Vi fik tilbudt, at hun i januar og februar kunne blive bevilget to dage på daghjemmet. Det var jeg ikke tilfreds med, og efter et møde med Arne Nikolajsen (direktør i Sundhed & Omsorg, red) blev det så til tre dage om ugen, men det er stadig ikke godt nok. Mor skal have lov til at komme der hver dag, som hun er vant til, siger Marianne Poulsen.

Et ressourcespørgsmål

- Lægerne på gerontopsykiatrisk afdeling var helt enige i, at årsagen er den manglende adgang til daghjemmets aktiviteter, så på længere sigt er medicin ikke løsningen. Det er mig en gåde, hvorfor min mor ikke kan få lov at komme og lave de ting, som hun plejer med de venner, hun har her på centret. Det vil give hende en daglig gåtur med frisk luft og så det sociale samvær, som hun er så afhængig af. Hun ligger ikke nogen til last, hun sidder jo bare med sit strikketøj og hygger sig med de andre. Det her er i hvert fald ikke at sætte den enkelte borger i centrum, tværtimod, siger Marianne Poulsen.

Direktør i Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune Arne Nikolajsen kan godt følge, at det kan være svært at forstå for den 80-årige Hanna.

- Al forandring er jo vanskelig at forstå, men daghjemmet er nu en gang et tilbud for borgere, der ikke bor på plejehjemmet. Vi har borgere i kø til plads på daghjem, så i sidste ende er det et ressourcespørgsmål. Jeg vil ikke gå ind i enkeltsager, men hvis hun har fået tre dage bevilget, synes jeg, at vi har været fleksible, siger direktøren.