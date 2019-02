80-årige Hanna: - Jeg har tit tanker om at tage livet af mig selv

Den demente Hanna Helth Jensen er så påvirket af de to dage i ugen, hvor hun ikke må deltage i aktiviteterne på daghjemmet, at hun har tanker om selvmord. Hanna Helth Jensen er glad for sin lejlighed på plejehjemmet, men den ændrede adgang til daghjemmet er ikke til at forstå for hende.

- Det er ikke godt, at min mor får medicin, men omvendt er hun også nødt til at få det. Hun ville ikke kunne være i det, hvis ikke hun fik medicinen, siger Marianne Poulsen, Hannas datter.

- Jeg har tit tanker om at tage livet af mig selv. Jeg går ned i søen en dag, siger Hanne Helth Jensen, mens underlæben presset hårdt op mod overlæben. Øjnene er klare og blikket holdes fast. Man er ikke i tvivl om, at det er vrede og sorg, der gemmer sig bag ordene og udtrykket.

I Hanna Helth Jensens lejlighed er der malerier fra børnebørn, malede Fanø-kvinder i guldrammer, broderier og hjemmestrik i alverdens afskygninger: Puder, dukketøj, sjal, løber og meget mere. Hun er rigtig glad for sin forholdsvis nye lejlighed på plejehjemmet Østerbycentret. Den er indrettet meget som hendes gamle hjem, og kigger hun ud af vinduerne, ser hun ud over de nærliggende huse og haver i byen.

Jeg ville ønske, at de tre dage på daghjemmet var nok for min mor. Det ville jeg virkelig. Men oppe i min mors hoved, kan hun ikke forstå, at hun ikke må komme der hver dag.

I fællesstuen står der et TV, et musikanlæg, lænestole og sofaer, og i hjørnet er der stillet både maling og strikketøj frem, hvis beboerne på plejehjemmet vil give sig i kast med det. Foto: Stine Lindharth Pedersen

Ønsker tre dage var nok

- Kom mor, nu går vi ned og kigger lidt på Violen, siger Marianne Poulsen til sin mor, da Hannas middagscigaret er blevet skoddet i askebærret.

Hanna Helth Jensen rejser sig og går roligt hen til rollatoren, tager fat og bevæger sig fremad.

'Violen' er Østerbycentrets fællesstue med TV, musikanlæg, maling og strik. Det er her, hvor Hanna Helth Jensen skal finde på aktiviteter, når hun ikke kan tage på daghjemmet.

- Vi er nødt til at tage de positive briller på. Det her skal fungere, siger Marianne Poulsen, der håber, at personalet på 'Violen' vil bakke op om aktiviteter for hendes mor.

Mens Hanna Helth Jensen låser døren ind til lejligheden, forklarer Marianne, at Hanna ikke sover middagslur som de andre beboere.

- Jeg kan sove, når jeg bliver gammel, lyder det fra den 80-årige, der netop har stukket husnøglen i lommen.

Gangene ligger øde hen efter indtagelse af fiskefrikadellerne. Hanna Helth Jensen går ind i elevatoren og tager den ned til etagen, hvor 'Violen' ligger. Marianne Poulsen tager trapperne.

"Husk at låse lågen", står der ved trappeopgangen, hvor de demente bor.

- Det er hårdt at være i. For hun er så ked af det, siger hun.

Marianne Poulsen tror ikke på, at det for Hanna Helth Jensen bare handler om tid, før hun ville acceptere de tre dage.

- Jeg kender hende så godt, og daghjemmet betyder alt for hende. Det handler om, at der er noget at stå op til og være sammen med de andre, siger Marianne Poulsen.