8. og 9. stemte især på A, C og DF

- Jeg ville have stemt på DF på grund af deres udlændingepolitik. Indvandrerne skal integreres bedre, og hvis ikke de opfører sig ordentligt, skal de hjem. Ham fra konservative var enig i det, men jeg synes også, det var godt, det han sagde om klima, og DF går ikke så meget op i klima, derfor endte jeg med at stemme på de konservative, siger hun.

De halvanden times paneldebat med politikere kredsede om emnerne klima, uddannelse og pensionsalder. Debatten rykkede nogle af de unge stemmer, men andre holdt ved, hvem de ville sætte krydset ved. To elever fra 9. klasse løftede sløret for, hvad der havde fået dem til at sætte deres kryds ved Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Alexzander Ferslev Jensen fra 9. A stod fast på at stemme på Dansk Folkeparti.

- Jeg stemte på dem, fordi vi skal bevare vores gode værdier i Danmark, og hvis indvandrerne ikke opfører sig ordentligt, skal de ud, mente han.

Hver politiker fik en et minuts tid til en afsluttende bemærkning. Den brugte De Konservatives Niels Flemming Hansen på at ridse sine holdninger op på de centrale emner. Det kan have hjulpet blyanten hen imod C. I hvert fald bekræftede Caroline, at det kunne være en god ide at samle op:

- Man kan jo godt blande deres synspunkter lidt sammen.