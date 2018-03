78-årig skrabelodsvinder fra Esbjerg skal have familien med ud at rejse

Esbjerg: Betty Thomsen fra Esbjerg troede ikke sine egne øjne, da hendes storesøster i efteråret kom forbi med et skrabelod fra Diabetesforeningen. På skrabeloddet var der tre ens logoer, hvilket var ensbetydende med et rejsegavekort på 100.000 kroner. - Jeg har aldrig før vundet noget. Derfor måtte min søster og jeg kigge på loddet og hinanden flere gange for at finde ud af, om det var rigtigt, fortæller 78-årige Betty Thomsen, i en pressemeddelelse. Egentlig var det hendes søster på 86 år, der havde købt skrabeloddet, men da søsteren selv synes, at hun er blevet for gammel til at rejse, har Betty Thomsen fået lov til at indløse rejsegavekortet - Jeg har tre børn, seks børnebørn og to oldebørn, som jeg gerne vil invitere ud at rejse. Jeg har ikke besluttet hvor, men jeg tror, det skal være et varmt sted, siger Betty Thomsen. De to søstre havde en søster, der fik diabetes som seksårig og døde blot 42 år gammel. Derfor glæder det Betty Thomsen, at Diabetesforeningen bruger skrabelotteriet til at gøre børn og unges hverdag med diabetes bedre.