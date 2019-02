Tricktyverierne foregik ved, at en person afledte den enlige Inga Bangs opmærksomhed, mens de to andre listede ind i lejlighedens stue og stjal løs.

Hun har givet en peberspray til Inga Bang og givet hende besked om ikke at lukke fremmede ind i lejligheden, der ligger Hjertingvej 58 i stueplan. Samtidig har Inga Bang fået besked om at bruge både dørspion og kædelåsen ved døren. Samme råd giver Karina Bang til de mange andre ældre og udsatte beboere i kvarteret, hvoraf nogle er tæt på 100 år.

Esbjerg: 76-årige Inga Bang var dybt rystet og måtte udstyres med en peberspray, da hun mandag opdagede, at tre tricktyve havde lænset hendes lejlighed for store og uerstattelige værdier.

Herefter fortalte Inga Bang sin svigerdatter om et mystisk besøg:

En 45-50 årig tyrkisk udseende kvinde bankede på hoveddøren Hjertingvej 58. Hun fortalte på udmærket dansk, at hun havde fået en parkeringsbøde lige udenfor hoveddøren, og at hun var nødt til at snakke med overboen, fordi hun havde en pakke til ham. Hun snakkede også løs om sin far, der "har en vinkælder i nærheden".

- Alt sammen for at aflede min svigermors opmærksomhed, for på et tidspunkt får min svigermor øje på, at foldedøren til stuen er halvt lukket. Og da hun går hen for at kigge, løber en mand og en kvinde pludselig ud gennem foldedøren og forsvinder sammen med den 45-50 årige kvinde, der bar briller med sort stel, fortæller Karina Bang.

- Det går simpelt hen så stærkt, at min mor ikke når at reagere eller se, hvordan de ser ud.

Med den fortælling er Karina Bank ikke i tvivl om, at det er tricktyve, der er løbet med svigermorens 2500 kroner i pungen.