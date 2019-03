En 60 års-jubilar og en 50 års-jubilar. Ingrid Sand Simonsen kan 1. april fejre 60-års jubilæum som organist i Vester Nykirke i Vejrup ved et orgel, som i år har været i kirken i 50 år. Og den 82-årige kvinde fra Hjortkær har foreløbigt ingen planer om at stoppe, men tager et år ad gangen. Foto: Chresten Bergh