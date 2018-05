Esbjerg: Onsdag den 6. juni kl. 19.30 viser biografen i Huset DOXBIO-premieren på filmen "Fædre og Sønner" - fortællingen om en charmerende familie med eventyr i blodet. Michael Haslund-Christensen og hans far, den tidligere hofmarskal for dronningen, Søren Haslund-Christensen, tager på rejse i deres fælles fortid. Farfar Henning Haslund-Christensen, var berømt opdagelsesrejsende og kulturarvsindsamler blandt mongolske stammer, og sønnen Michael har hørt rygter om, at Henning også levede et hemmeligt dobbeltliv som britisk agent og våbensmugler. Nu vil Michael finde ud af, om det er sandt.

"Fædre og Sønner" sætter fokus på, hvor vigtigt det er, at vi oplever ting sammen med vores nærmeste på tværs af generationer. Sørens helbred skranter, men far og søn tager alligevel på rejse til Mongoliet, og turen giver både minder og fornyet energi. Llivet ikke stopper ved 70 - hvorfor ikke gøre livet til et eventyr?, spørger filmen.

Filmen er instrueret af Andreas Dalsgaard og vises også på Sønderborghus samt i Kosmorama i Haderslev og Nicolai Bio i Kolding.