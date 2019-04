58-årig kvinde kørte fuld på ATV uden kørekort: Sigtet to gange på halvanden time

Esbjerg: Lørdag formiddag klokken 11.55 spottede en politibil to personer på en ATV, som er en firehjulstrækker, der kan køre i terræn, på Hillerup Engevej ved Hillerup.

Naboer havde klaget over larmen fra køretøjet, og da det er forbudt at køre to på firehjulstrækkeren, blev den 58-årige kvinde sigtet i sagen. Da det viste sig, at hun ikke havde et gyldigt kørekort, blev hun også sigtet for det.

Så skulle man tro, at hun havde lært lektien, men blot halvanden time senere, var den gal igen.

På Vesterbyvej ved Gredstedbro blev kvinden på ny standset af en patruljevogn klokken 13.27. Denne gang var hun alene på køretøjet, men det viste sig, at firehjulstrækkeren ikke var indregistreret og dermed uforsikret, hvilket hun nu er sigtet for.

Da hun ikke havde fået et gyldigt kørekort, siden hun blev standset første gang, fik hun en ny sigtelse for at køre uden kørekort. Det viste sig også, at politiets alkometer slog ud, da de testede hende for spiritus.

Derfor blev hun taget med på stationen for at få udtage en blodprøve, der skal fastslå den 58-årige kvindes promille. Det oplyser Bjørn Pedersen, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.