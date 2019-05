- Det er et gammelt tag fra 80'erne, som har trængt til udskiftning det seneste års tid. De 100.000 kroner er cirka halvdelen af, hvad det koster. Vi skal muligvis ud og søge flere fonde, men forventer derudover også en vis egenbetaling. Vi er rigtig glade for støtten fra SE's Vækstpulje, siger Lone Hee.

Træskibslaug

Oldermand Preben Glud fra Ribe Træskibslaug er også rigtig glad for, at lauget får 90.000 kroner, som skal bruges til vinteroverdækning af træskibet, Everten Karen af Mandø, som lige nu er ved at blive renoveret på et bådværft i Egernsund.

- Pengene skal bruges til et stativ samt en presenning til skibet. Det betyder meget for os, fordi det vil forlænge bådens levetid betydeligt, siger Preben Glud og føjer til, at træskibslauget efterfølgende også vil søge om fondsstøtte til træskibet Johanne Dan, som ligger til kaj ved Skibbroen i Ribe.

Blandt de projekter, som også får støtte fra SE's Vækstpulje er et projekt udviklet i samarbejde mellem Bramming Kultur og Fritidscenter, Bramming IF og Bramming Ju Jutsu Klub. Det handler om, at der skal etableres et klatreområde med en såkaldt bouldervæg og efterfølgende en klatrevæg i Bramming Kultur og Fritidscenter.

- Målet er at tiltrække flere brugere til fritidscentret, og så er det også med til at fremme samarbejdet på tværs mellem klubberne, som bruger centret, siger Kenneth Benfeldt, formand for Bramming Ju-Jutsu.

SE's Vækstpulje giver 75.000 kroner i støtte til klatreprojektet i Bramming.