Esbjerg: På et værtshus på Jagtvej i Esbjerg udbrød der kort efter fredag var blevet til lørdag et slagsmål, hvor en 57-årig mand blev anholdt og sigtet for vold. Han blev sigtet for at have tildelt en 49-årig mand fra Ribe flere knytnæveslag i ansigtet. Den 49-årige måtte en tur på skadestuen efterfølgende, oplyser Ivan Gohr Jensen, der er vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi.