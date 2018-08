514 piger blev bortgift, da minister var i Bramming

BRAMMING: - Hvert syvende sekund døgnet rundt er der en pige, som bliver giftet bort. I den time jeg besøger jer her på skolen er der 514 piger, som bliver gift mod deres egen vilje, lød det fra Udviklingsminister Ulla Tørnæs, (V), som mandag formiddag optrådte i rollen som "gæstelærer" for eleverne i de tre ældste årgange, 7. til 9. klasse, på Bakkevejens Skole, Fortuna i Bramming.

Udviklingsministeren var på skolen i Bramming for at fortælle eleverne om FN's såkaldte 2030 mål - 17 konkrete mål om at afskaffe fattigdom, sult, give børn og unge mulighed for en uddannelse, mindske uligheden, lette adgangen til rent drikkevand - plus 12 andre konkrete mål, som verdens stats- og regeringsledere vedtog på et FN-topmøde i 2015.

I Bramming brugte ministeren især taletiden på at omtale to af målene - det, der handler om pigers og kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene, og det der handler om globale klimaforandringer.

- I et land som Bangla Desh bliver hver femte pige gift, før hun fylder 15 år. Det er forkert, og det er et brud på pigernes fundamentale rettigheder. Manglende skolegang øger risikoen for et liv i fattigdom, lød det fra Ulla Tørnæs, som fortalte, at netop arbejdet for at give pigerne mulighed for skolegang og uddannelse og forhindre, at pigerne bliver giftet bort i en ung alder er det FN-mål, som hun og den danske regering arbejder mest bevidst for at opnå.