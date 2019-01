51 udlån i 2018: Forsøg med cykelparkeringsbokse flopper

- De er jo sat op som et forsøg, fordi man gerne ville se, om der var efterspørgsel på en lidt mere sikret form for cykelparkering. Med de seneste udlånstal er det selvfølgelig noget, vi skal revurdere i udvalget, siger udvalgsformanden.

- Jeg glæder mig over, at der trods alt er flere cyklister, der har brugt boksene i 2018. Men jeg havde selvfølgelig håbet, at der ville være flere udlån, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S).

Hver boks kan rumme én cykel og er desuden forsynet med en kurv og to knager til for eksempel cykelhjelm og jakke. På sigt skal der skal monteres strømstik i boksene, så man kan lade sin elcykel op.Det er gratis at låne en boks og nøglen dertil kan man låne på Hovedbiblioteket med sit lånerkort. Boksene er en del af et puljeprojekt til fremme af nye cykeltiltag og har kostet cirka 24.300 kroner stykket. Dertil kommer en udviklingspris på 5100 kroner per boks. Esbjerg Kommune har fået 60 procent i tilskud af en statspulje, så den reelle udgift per boks har fra kommunalt hold været cirka 18.000 kroner.

Flytning kan komme på tale

Hver boks kan rumme én cykel og er desuden forsynet med en kurv og to knager, der kan bruges til cykelhjelm og jakke. Nøglerne til boksene kan lånes gratis på Hovedbiblioteket. Det eneste der kræves, er et lånerkort.

Oprindeligt var planen, at boksene skulle kunne låses via en app på telefonen, men kort før den nye parkeringsmulighed blev taget i brug, gik virksomheden bag det digitale låsesystem konkurs. Derfor måtte man i stedet ty til den analoge model. Og det er en streg i regningen, mener udvalgsformanden.

- Det er ærgerligt, at den digitale løsning ikke kom med, så man er nødt til at gå op Hovedbiblioteket for at låne en nøgle. Det havde været meget bekvemt, hvis man kunne gå direkte hen til en af boksene og låne den via mobilen eller sygesikringskortet. Men jeg er ikke sikker på, at vi skal til at bruge flere penge på projektet for at få den digitale løsning med nu. Den diskussion må vi tage i udvalget, siger Søren Heide Lambertsen.

Alternativt kan man prøve med en anden beliggenhed.

- Det har før været på tale at flytte dem, så det kunne jeg godt forestille mig, at vi ville være mere tilbøjelige til at prøve, siger formanden for Teknik & Byggeudvalget.