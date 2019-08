Esbjerg: En 51-årig mand fra Bramming tilbragte natten til lørdag i detentionen efter at have forsøgt sig med at indlede et slagsmål med en anden mand på Skolegade ved krydset til Kirkegade.

En politipatrulje overværede optrinnet og klokken 23:36 anholdte og sigtede patruljen den 51-årige for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Han blev løsladt lørdag morgen.