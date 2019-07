Plan & Miljøudvalgsformand står uforstående tilbage, efter at et brud på en byggetilladelse på et bevaringsværdigt hus i det centrale Ribe er blevet straffet med en bøde på blot 5000 kr. Esbjerg Kommune ser netop nu på, om man kan ændre praksis på området efter flere lignende sager i Ribe.

JydskeVestkysten skrev i 2016 om en sag fra Bispegades Skole i Ribe, hvor byggeriet af lejligheder i den tidligere skole var blevet påbegyndt et helt år inden en ny lokalplanen var blevet godkendt, og i 2015 blev en bygherre politianmeldt af Esbjerg Kommune for at have fældet bevaringsværdige træer.

Sagen stammer fra sommeren 2018, hvor en husejer i Bredeslippe i Ribe ulovligt havde nedrevet en del af ejendommen. Senioranklager Lars Viereck forklarer, at den normale bødestørrelse for overtrædelse af planloven lyder på 50.000 kr., men fordi det i denne sag blot gjaldt overtrædelse af en en særlig servitut omkring det at ændre på facaden på et bevaringsværdigt hus uden først at spørge om lov, blev bøden ændret til 5000 kr.

Sådan lød det i denne uge på twitter fra anklagemyndigheden hos Syd- Sønderjyllands Politi, efter at sagen havde været for retten i Esbjerg.

I Esbjerg har det medført klager fra beboere på Islandsgade, at ejerne af en ejendom uden byggetilladelse har gennemført en gennemgribende renovering, herunder etablering af en ny altan med tilhørende trappe. Her sagde udvalgsformand Karen Sandrini, at hun er bekymret for, om det sender et signal om, at man bare kan gøre, som det passer én, og så får man det lovliggjort bagefter med enkelte justeringer.

Ked af det

I sagen fra Nederdammen har ejeren fået en ny byggetilladelse samtidig med, at sagen ligger hos politiet, og formand for Esbjerg Kommunes Plan & Miljøudvalg, Karen Sandrini, (S) mener der i dag er for mange sager, hvor givne tilladelser ikke overholdes, eller hvor der har manglet tilladelse til at gå i gang med et byggeri, nedrivning eller renovering.

Karen Sandrini ønsker ikke gå ind i de enkelte sager, men forklarer, at man hos Esbjerg Kommune overvejer, om man kan ændre praksis ved ulovlige byggesager.

- Hvis man køber et byhus i Ribe, og fra starten ønsker at rive det ned eller ændre på facaden, så bør man finde noget andet at bo i. Jeg synes det er enestående, at vi i Ribe har en bymidte, hvor vi kan bo midt i historien, og hvor mange af husene enten er af arkitektonisk eller kulturhistorisk betydning, og hver gang noget rives ned eller fjernes, mister vi noget af byens autenticitet, siger Karen Sandrini og forklarer, at det er Esbjerg Kommunes opgave at sikre Ribes kulturarv.

- Men vi er nødt til at have medspillere. De ulovlige handlinger, vi har set i Ribe de senere år, gør mig ked af det, og jeg må sige, at jeg står ret uforstående overfor bødestørrelsen i den seneste dom. 5000 kr. i bøde for at gøre noget ulovligt er jo ingenting, og skræmmer jo ikke ligefrem andre til ikke bare at gøre det samme, og dette er noget, vi netop nu er i gang med at se nærmere på i udvalget og i forvaltningen. Enten i form af højere bøder eller en hel anden praksis på området, siger Karen Sandrini, der mener sagerne om ulovligt byggeri i værste fald kan være med til at ødelægge byens historie.