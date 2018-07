5000 kroner i bøde for at grille

MANDØ: For en sommerhusgæst på Mandø blev det mandag aften nogle meget dyre bøffer eller pølser, som han havde på sin kulgrill. Politiet fik en anmeldelse klokken 19.32 om, at forbuddet mod at bruge kulgrill blev overtrådt på Mandø. Politiet kom til stede og sigtede sommerhusejeren for overtrædelsen af det grillforbud, som har været gældende i Esbjerg Kommune siden den 2. juli. Og det koster altså en bøde på 5000 kroner, oplyser Bjørn Pedersen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.OM