500 unge gik klimamarch i Ribes gader

Ikke siden 1980'erne har der været så mange mennesker i optog eller demonstration gennem Ribes gader, som der var fredag formiddag, da 500 - fortrinsvis - unge skole- og gymnasieelever droppede skolegangen for at gå i klimademonstration fra Domkirkepladsen til Giørtz Plads.

Med megafon fik de den forsamlede folkemængde til at råbe de to slagord de havde forberedt: "Hvad vil vi have - bedre klima" og "Vi råber i kor, red vores jord". Og bagefter blev der så med raske skridt og masser af ungdommelig entusiasme travet igennem gågaderne, Saltgade, Seminarievej, Rosen Allé og Odins Plads for så at ende ved byens gamle rådhus - nu Borgerservice - på Giørtz Plads.

De tre elever fra Katedralskolen, Karen Krogh Nielsen, Virgil Bendixen og Valdemar Dvinge havde taget initiativet, og fra starten foran Hotel Dagmar på Domkirkepladsen lagde de ikke skjul på, at de var benovede og imponerede over, at så mange bakkede deres initiativ op.

Det var ikke kun i Ribe, der fredag var klimamarch. Det samme var der i ti andre danske byer, hvor skoleelever og gymnasieelever droppede undervisningen for at gå i klimamarch. Eleverne blev noteret for fravær som følge af deres deltagelse i marchen. Flere af eleverne havde deres forældre med til at bakke op med kaffe og kage, og i øvrigt var det ikke kun unge, men også folk i forskellige aldersgrupper, som fredag gik med i marchen i Ribe.

Han betegnede det som uhyggeligt og pinligt, at politikerne på Christiansborg er mest optaget af topskattelettelser, lempelse af bilafgifter og af at holde kvoteflygtninge ude - samtidig med, at indlandsisen smelter på Grønland.

Vrede og bekymring

Anden taler var 12-årige Sigrid Brinck, som går på Rødding Friskole.

Hun udtrykte sin vrede og bekymring over, at regnskovens træer fældes, grundvand forurenes og at isbjørnenes livsbetingelser ødelægges, fordi indlandsisen smelter.

De to 18-årige gymnasieelever, Astrid Geil og Anna Westergaard, droppede et par timer af undervisningen på Katedralskolen for at bakke op om klimamarchen.

- Langt de fleste elever fra vores klasser er med. Vi gør det for at sende et klart budskab til politikerne og dem med pengene. Der skal handling til, og det skal ikke vente. Hvad hjælper det, at vi går i skole og lærer en masse, hvis vi ikke har en fremtid på kloden, fordi klimaforandringerne ødelægger vores livsbetingelser, lød det fra de to piger.

De bakkede også initiativet op, fordi Virgil, Karen og Valdemar, som stod bag den ripensiske klimastrejke, hører til blandt deres gode venner, understreger Astrid og Anna.