500 borgere i Esbjerg taber sag om omstridt telemast

Esbjerg Kommune: Det var sidste skud i bøssen i forhold til klagesystemet, og de omkring 500 protesterende borgere omkring Krebseparken i Fovrfeld må notere sig et nederlag i sagen om opstilling af den forkætrede mobiltelefoni-mast, der har luret i horisonten i flere år.

Planklageævnet har nemlig nu afvist at genoptage sagen, og dermed står den afgørelse, der i slutningen af oktober sidste år blev truffet i selv samme nævn (dengang Natur & Miljøklagenævn, red.), og som gav Esbjerg Kommune medhold, ved magt.

Forhistorien er den, at politikerne i det daværende Plan & Miljøudvalg i november 2016 traf beslutning om at give den nødvendige landzonetilladelse til Telcon A/S, der på vegne af Hi3G Danmark havde søgt om opsætning mobilmasten på det grønne areal ved Boligforeningen 32 i Krebseparken. Det skete efter en forudgående, flere år lang kamp fra borgerne i og omkring Krebseparken, der ihærdigt, men forgæves, forsøgte at overbevise politikerne i udvalget om, at det ville være hul i hovedet at tillade opstilling af den 24 meter høje mast.

Sagen havde på daværende tidspunkt rumlet i fire år og var flere gange blevet udsat. Hver gang, der var optræk til en afgørelse, mobiliserede borgerne, og så sent som i september 2016 - to måneder før den politiske beslutning - afviklede Sædding-Fovrfeld Lokalråd et borgermøde, hvor det blandt andet blev foreslået at placere antennerne på beholderne ved Rensningsanlæg Vest. Noget, der dog blev afvist af Telcon med begrundelse om, at den foreslåede placering ville være for langt væk.