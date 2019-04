488 vikinger er klar til Internationalt Vikingemarked

Lustrup: For Emily, Morten og børnene Harald på 9 år, Svend på 6 år og Knud på 5 år, ligger det altid helt fast i kalenderen, at familien skal til Internationalt Vikingemarked på Ribe Vikingecenter.

Håndværkeren Morten Andersen har været med siden 2001, mens hustruen Emily Blomgren har deltaget siden 2010.

- Vi bruger en uge her hvert år, og vi bruger hvert år to ugers ferie på at være på vikingecentret, siger Emily Blomgren og forklarer, et det ene af deres tre børn kun var få uger gammelt, da han første gang var med til vikingemarked. Parret mødte hinanden som vikinger i Sverige, og ligesom mange andre af de deltagende vikinger møder de under det internationale vikingemarked venner, de kun ser denne ene uge om året.

Parret kommer blandt andet for den fantastiske stemning, der er mellem de deltagende vikinger, men også for at deltage med og sælge deres håndværk, som turister i tusindvis hvert år møder frem for at købe på det store marked.