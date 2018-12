44 børnefamilier i Bramming kan se frem til julehjælp

- Vi uddeler pakker med madvarer fra vores lokale SuperBrugs. Det er pakker til en værdi af 800 kroner - plus en flæskesteg. Og i pakkerne vil der også være snoller til børnene, så familierne får mulighed for at holde en juleaften med en middag, som ligner den bedre stillede familier har mulighed for at holde, siger Annelise Pedersen.

Antallet af familier i Bramming, som får en julepakke fra Dansk Røde Kors kommer efter alt at dømme til at ligge på samme niveau som de foregående år, fortæller Annelise Pedersen.

Familienetværk

Hun fortæller også, at familierne samtidig får et tilbud om at komme med i Dansk Røde Kors' lokale familienetværk i Bramming.

- Her inviterer vi familierne på middag fire gange om året, og vi holder også nogle udflugter og arrangementer med blandt andet julehygge. Alt sammen med det formål, at disse familier skal have mulighed for at skabe sig et netværk og møde andre, som er i samme situation som dem selv, siger Annelise Pedersen.

Pengene til julehjælpen skaffer Dansk Røde Kors i Bramming blandt andet gennem overskud fra et julebankospil, fra salget fra den store genbrugsbutik i Bramming og via støtte og gaver fra byens butikker og virksomheder.

- Vi har fået god opbakning, og mange vil også gerne støtte, fordi de ved, at det kommer lokale familier til gavn. Derfor er der mange, som har doneret både penge og ting til os til julehjælpen, siger Annelise Pedersen.