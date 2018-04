40.000 forventes at indtage Korskro Hestemarked

Esbjerg: Hvis vejrguderne ikke åbner for meget op for sluserne, forventes der omkring 40.000 mennesker på markedspladsen ved Korskroen fredag, lørdag og søndag, når det årlige hestemarked løber af stablen.

- Vi tager jo ikke entré, så det vil altid være et skøn, men kræmmerne selv har anslået, at vi sidste år havde mellem 35.000 og 40.000 mennesker indenfor. I 2016, hvor det var rigtig godt vejr, blev der anslået at have været mellem 40.000 og 45.000. Så hvis vejret ellers arter sig, så håber vi på omkring 40.000 i år, siger Line Friis Frederiksen, der er en del af Familien Møller, der hvert år arrangerer markedet.

Ifølge hende er det perfekte markedsvejr lunt og ikke for blæsende. Det må ikke være hverken for varmt eller for koldt. Er det for varmt, tager folk til stranden eller i haven, er det for koldt bliver folk også væk eller har svært ved at tage hænderne op fra lommerne for at handle.