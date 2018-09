40 ton kran væltede i Ribe - kranfører kvæstet

RIBE: Den store virksomhed Dansk Træemballage A/S på Ørstedsvej i Ribe blev tirsdag formiddag ramt af en arbejdsulykke, da en 40 tons tung kran væltede, da en kranfører var i færd med at læsse store tunge træstolper med kranen.

Da kranen væltede betød det, at kranføreren blev udsat for et fald fra fem-seks meters højde. I første omgang lød meldingen via alarmcentralen på, at kranføreren var fastklemt, men det var ikke tilfældet.

- Hvad der er sket og årsagen til det kender vi ikke. Men kranføreren var ved fuld bevidsthed. Men omfanget af hans kvæstelser kender vi naturligvis ikke lige her efter ulykken, konstaterede fabrikschef hos DTE, Gert Fuglkjær cirka 40 minutter efter, at alarmen lød klokken 10.54.

Den kvæstede kranfører er i øvrigt en særdeles erfaren medarbejder hos Dansk Træemballage, hvor han har været kranfører i cirka 30 år.

Politiet og Sydvestjysk Brandvæsen Station Ribe kom massivt tilstede på virksomheden umiddelbart efter ulykken.