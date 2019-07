40-årig butikstyv i Føtex

Esbjerg: En 40-årig mand fra Esbjerg forsøgte søndag omkring klokken 14.30 at stjæle fra Føtex på Kronprinsensgade i Esbjerg.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi havde manden forsøgt at stjæle varer for 1800 kroner. Han blev sigtet for tyveri.