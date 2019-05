4. klasseselever i folkeskolerne i Esbjerg Kommune får elevcomputere

Esbjerg Kommune: Alle kommende 4. klasseselever i folkeskolerne i Esbjerg Kommune vil de fire næste år få en elevcomputer, der er finansieret af kommunen og skolerne. Det er en del af kommunens strategi for IT og Læring. Forslaget har været i høring, og er nu blevet godkendt på Børn & Familieudvalget.

- Vi har fået høringssvarene fra skolerne, og vi har nu godkendt strategien. Nogle skoler havde bekymring for, om de kompetencemæssigt var klar til IT-strategien. Man kan altid ønske sig mere, men det her er, hvad vi har rammerne til, siger Diana Mose Olsen (SF), formand for Børn & Familieudvalget.

Der er afsat en årlig pulje på 6,1 millioner kroner til tiltaget, som også sender lærere på efteruddannelse indenfor digitale værktøjer. Elever der selv har en computer, kan bruge den til undervisningen, men sidder der elever, der ikke har en computer til undervisningen, vil skolen og kommunen finansiere en. Eleverne skal bruge computeren til og med 6. klasse.

Indkøb af IT-udstyr til skolerne har hidtil været en del af de enkeltes skolers eget budget.