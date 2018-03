3F anmeldte ulovligheder til kommunen - det skete der ikke noget ved

Mens Nature Energy Korskro A/S må afvente en eventuel tilladelse til at lade udenbys håndværkere overnatte på byggepladsen, sker der overnatning uden tilladelse ved Esbjerg Strand-projektet.

- Allerede i juli sidste år forespurgte vi Esbjerg Kommune, om der var givet tilladelse til overnatning på byggeprojektet Esbjerg Strand, og først en måned senere kom der et svar gående ud på, at der ikke var givet tilladelse. Vi holdt selvfølgelig øje med byggepladsen for at se, om campingvognene ikke snart blev fjernet, da kommunen jo havde oplyst, at der ikke forelå nogen tilladelse, men der skete ikke noget, og så anmeldte vi forholdet. Det skete der heller ikke noget ved. Campingvognene er der stadig, og vi har lige igen fået bekræftet, at der stadig ikke er givet tilladelse, fortæller Johnny Blicher, der nu har fået det svar fra kommunen, at man afventer en beslutning i Plan & Miljøudvalget i forhold til ansøgningen fra Energy Korskro A/S om overnatning ved Korskro.

Esbjerg Kommune: Mens Nature Energy Korskro A/S, bygherre på et af verdens største biogasanlæg tæt ved Korskro, må vente yderligere to uger med at få svar på selskabets ansøgning om kommunal tilladelse til at lade udenbys håndværkere overnatte på byggepladsen, er der allerede i mange måneder foregået overnatning i vogne på byggepladsen ved Esbjerg Strand - uden tilladelse.

Hurtig ansøgning

- Nu vil man så afvente sagen ude fra biogas-anlægget ved Korskroen, og her ryger kæden da helt af. Kommunen har ikke reageret på vores anmeldelse for flere måneder siden, og nu bruger man så undskyldningen om, at man afventer en beslutning angående en ansøgning om overnatning fra en anden entreprenør på et helt andet projekt. Det er simpelthen ikke i orden, siger Johnny Blicher, der slår fast, at overenskomsten på området er sådan skruet sammen, at bygningsarbejdere i Danmark, når de overnatter ude, skal have penge til hotellignende forhold.

- Det er ikke campingvogne eller beboelsesvogne, siger han.

Fra Esbjerg Kommune oplyser direktør for Teknik & Miljø, Hans Kjær, at Aarsleff A/S, der har entreprisen på Esbjerg Strand, "åbenbart har haft eller har overnattende håndværkere på projektet". Kommunen har derfor påbudt Aarsleff at søge forholdene lovliggjort, og nu er der efter en rykker fremsendt en ansøgning om tilladelse til overnatning på byggepladsen.

- Vi afventer nu, hvad Plan & Miljøudvalget beslutter i forhold til fremtidig praksis, siger han.