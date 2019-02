3F Esbjerg kører uden overenskomst med egne ansatte

- At det er sådan hænger sammen med, at 3F Esbjerg i 2013-2014 undergik en omstrukturering, hvor flere, der tidligere var valgt af medlemmerne på generalforsamlinger til at udføre et stykke honoreret arbejde, i stedet overgik til at blive ansat. Og lige siden har de fagligt ansattes løn- og arbejdsforhold været reguleret i en personalehåndbog med diverse protokollater og Funktionærloven, men det går selvfølgelig ikke. Naturligvis kan vi ikke have ansatte inden for 3F, der ikke har en overenskomst - det er for det første et skidt signal at sende udadtil, og for det andet skal en fagforenings ansatte naturligvis ikke stilles ringere end de medlemmer, som fagforeningen repræsenterer, siger Jacob Meier, der indtrådte som formand for omkring halvandet år siden,

Den lokale 3F-formand, Jacob Lassen Meier bekræfter, at ikke alle ansatte i Vestkraftgade har en overenskomst. Han siger dog samtidig, at der p.t. er gang i forhandlingerne om udarbejdelse af en sådan til i alt seks medarbejdere, og at han forventer, at aftalepapiret ligger klar til underskrift 1. april.

Der er i alt omkring 20 medarbejdere og valgte ved 3F Esbjerg i Vestkraftgade. De fem er valgt af medlemmerne på generalforsamling, mens resten er ansat. I a-kassen har medarbejderne ifølge Jacob Meier overenskomst med HK, og derudover er der en socialrådgiver ansat, som har overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening. 3F Esbjerg har omkring 4.800 medlemmer og varetager medlemmernes interesser på overenskomsterne inden for industri, bygge og anlæg, privat service, hotel- og restaurationsbranchen, offentligt ansatte. 3F Esbjerg organiserer lønmodtagere i den gamle Esbjerg Kommune og Fanø Kommune, mens murere og tømrere/snedkere dækker et større geografisk område.

Moralsk problem

Arbejdsmarkedsforsker og lektor ved Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet, Laust Høgedahl, understreger, at han ikke kender den aktuelle sag, men kalder det "lidt paradoksalt" og "et moralsk problem", at 3F har ansatte uden overenskomst.

- Det er en smule dobbeltmoralsk, at man kæmper for kollektive overenskomster ude på arbejdspladserne, men ikke tillader det hos sine egne. For medarbejderne handler det om, at der er en styrke ved at kunne forhandle sammen - det er jo det, hele fagbevægelsen er bygget op om. Uden overenskomst kan konsekvensen være, at de pågældende får svært ved at sikre sig selv gode løn og arbejdsvilkår. Men det der er ikke et enestående tilfælde. Vi har set igennem mange år, at faglige organisationer har svært ved at tegne overenskomster med egne ansatte, siger Laust Høgedahl.

Den manglende overenskomst for de faglige medarbejdere ved 3F Esbjerg kan også være et problem i de tilfælde, hvor der opstår en uoverensstemmelse på arbejdspladsen i Vestkraftgade. De fleste overenskomster indeholder nemlig regler om, hvordan den slags tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager skal løses, og sager om fortolkning af overenskomsten eller lokalaftaler behandles via de fagretlige regler.