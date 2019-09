39-årig har haft 25 år som frivillig: Majbritt fik et stort skulderklap

Efter at være startet som frivillig i Gørding-Lourup IF som 14-årig, kan 39-årige Majbritt Ravn Nielsen i år fejre 25 års jubilæum som instruktør. I denne uge modtog hun Månedens Skulderklap fra Sydbank og JydskeVestkysten.

Lederpris

De 20 børn på gulvet var alle i 11-års alderen, og denne gruppe har Majbritt Ravn Nielsen trænet, siden de var fem år gamle.

- Det er springgymnastikken, jeg gør i, og det har altid været børn, jeg har trænet, og det har jeg virkelig været glad for, sagde Majbritt Ravn Nielsen, der omringet af svedende børn blev overrasket over den flotte hæder, hvor hun ud over anerkendelsen også modtog et diplom og et pengebeløb fra Sydbank.

- Det bliver jo nok en lidt anderledes træning i dag, for det her anede jeg intet om, sagde instruktøren, der som 14-årig havde sit første gymnastikhold i Gørding. På denne måde kan hun fejre et imponerende jubilæum med gymnastikken og det frivillige foreningsliv i Gørding i 2019, og hun forklarer, hvordan hun elsker arbejdet med de unge mennesker fordi hun både synes det er sjovt, og fordi hun gerne vil give unge mennesker en oplevelse.

Majbritt Ravn Nielsen blev i foråret 2019 desuden tildelt årets lederpris i Gørding-Lourup Idrætsforening.