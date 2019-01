39-årig esbjergenser dømt for seksuelt overgreb og krænkelse af småpiger

39-årig mand fra Esbjerg dømt for seksuelt overgreb mod barn på otte år og blufærdighedskrænkelse af 12-årig pige. Tidligere dømt for overgreb mod børn.

Krænkelsen af den 12-årige pige går tilbage til maj sidste år, hvor den 39-årige var på besøg hos pigens far, som bor i samme opgang som den nu dømte mand. Ifølge den 39-årige fandt besøget sted under hedebølgen, og pigen klagede over, at det var for varmt til at sove. Faderen gik i kælderen efter en ventilator, og imens tog den 39-årige nogle billeder af pigens skridt, mens hun lå på sengen iført undertrøje og trusser.

Den 39-årige mand blev i december 2012 idømt fire års fængsel for samleje med barn under 12 år, anden kønslig omgængelse end samleje, blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børneporno. Derudover blev han i marts 2017 idømt 30 dages fængsel for blufærdighedskrænkelse af en pige under 12 år. Ifølge den 39-åriges eget udsagn er han tiltrukket af piger i 12-13 års alderen, og han går på femte år i sexologisk behandling. Med i dommen er et såkaldt besøgs- og boligforbud, hvilket betyder, at han ikke må lade børn under 18 år tage ophold i sin bolig eller selv tage ophold hos personer hos hvem der opholder sig børn under 18 år. Besøgsforbuddet betyder, at han ikke må modtage besøg af børn under 18 år.

Animerede sex-billeder

Overgrebet på den otte-årige pige, der fik sagen til at rulle og få dage senere resulterede i en varetægtsfængsling, fandt sted i den 39-åriges egen lejlighed, hvor en kvindelig bekendt, han havde mødt under afsoning i Anstalten ved Herstedvester i 2013, var på besøg med den otte-årige pige, hun skulle passe. Mens den kvindelig bekendt tog en tur i Bilka sammen med en ven, blev den otte-årige tilbage i lejligheden. Ifølge den tiltalte var han bange for, at pigen var ved at blive syg, og da han angiveligt lider af sygdoms- og bakterieforskrækkelse, ville han blot tage hendes temperatur. Da han ikke kunne komme til hendes bagdel, fordi hun lå på ryggen på hans seng i soveværelset og ifølge den tiltaltes forklaring ikke ville vende sig om, stak han termometret op i skeden på hende efter først at have smurt hendes kønsdele med creme eller vaseline.

Den 39-årige var tiltalt for at have ført termometret op to gange, men den ene gang blev takseret som et forsøg.

Udover forholdene med pigerne var esbjergenseren tiltalt for dels besiddelse af børneporno i form af 106 animerede/fiktive billeder med børnepornografisk indhold, dels for besiddelse af en film med børnefotografisk indhold. Sidstnævnte blev han frifundet for, fordi det usb-stik, hvorfra politiet havde genskabt den slettede fil, ifølge den tiltaltes forklaring havde været lånt ud til en mand, han tidligere havde afsonet sammen med, og det kunne ikke udelukkes, at filmen var lagt på af denne person.