Blev vist rundt af byrådspolitikere

Den store interesse for kommunens muligheder glæder borgmester i Esbjerg, Jesper Frost Rasmussen (V).

- Jeg er meget glad for, at interessen fra vores tilflyttere er så stor, og det gør det også tydeligt, at vi er blevet en meget international by. Vi er meget positive over for alle nye borgere, der vælger at flytte til kommunen. Vi har så meget at byde på, og det benytter vi selvfølgelig også lejligheden til at fortælle mere om under selve mødet, siger borgmesteren.

Mødets deltagere ankom til Rådhushallen klokken 16.00, hvorefter borgmesteren og Esbjerg Kommunes Tilflytterservice gav en introduktion. Mellem klokken 17.00 og 18.00 blev tilflytterne vist rundt på rådhuset af byrådspolitikerne Jørn Boesen Andersen (SF), Kurt Bjerrum (V), Nini Oken (S) og Jakob Lose (V).