37-årig er ny chef på Danmarks ældste hotel

Ribe: Der er kommet et nyt ansigt i spidsen for Danmarks ældste hotel, Hotel Dagmar i Ribe.

37-årige Allan Jakobsen er nemlig udpeget som ny øverste hotelchef, og dermed skifter han stillingen som restaurantchef ud med et ansvar for hele hotellet.

- Det er et stort ansvar og en stort skulderklap til mig. Hotel Dagmar skal gerne være et sted, som Ribe er stolt af. Vi går op i det lokale, og vi er og vil også være med til at brande Ribe udadtil, siger han og understreger, at det er naturligt for ham med så meget ansvar, som dette job fører med sig.

Allan Jakobsen har boet i Esbjerg hele sit liv. Han kommer fra et langt liv med ledelseserfaring, ligesom han har været i restaurationsbranchen i 15 år hos blandt andre Hjerting Badehotel og Hotel Britannia.

Allan Jakobsen vil dermed stå for den daglige ledelse af Hotel Dagmar sammen med direktør Dorte Brandt.