36 vægtere vakte opsigt i historiske Ribe

Kort om

I Ribe har vægterordningen eksisteret siden 1300-tallet og er altså lige så gammel som byen selv, og selv om vægternes rigtige funktion stoppede i 1902, genopstod traditionen. Siden 1935 har vægterne været et tilbud til turisterne. Hver aften i hele sommerhalvåret går vægteren sin vandring gennem Ribe, og det er populært at opleve byens historie i selskab med vægteren. Ribe har hele seks vægtere. Vægterens opgave var at holde ro og orden og passe gadebelysningen i byens gader om natten samt at slå alarm i tilfælde af ildebrand og stormfloder. Desuden skulle vægterne markere hvert timeslag ved at synge et vægtervers. De sang, for at berolige borgerne med, at der blev holdt vagt, men også fordi de færreste personer, dengang havde et ur. Sangen var en vigtig del af bestillingen som vægter.