36 udstillere på forårsmesse i Hunderup

HUNDERUP/SEJSTRUP: Det eneste, arrangørerne af forårsmessen i Hunderup/Sejstrup lørdag den 27. april ikke har styr på endnu, er vejret. Men det når de nok - de aktive mennesker i Hunderup/Sejstrups Fremtid (HSF). For udvikle og fremtidssikre - det vil de i landsbysamfundet lige syd for Bramming.

Det er da også femte gang, HSF kalder til forårsmesse, og indtil i dag har messerne genereret et overskud på 132.000 kroner, som alle er investeret i fællesskabet og fællesskabets fremtid. Eksempelvis har købmandsbutikken fået nyt tag, belysningen er udskiftet energivenlige LED-pærer, og her for nylig har de frivillige kræfter også istandsat og malet den lejlighed, der er i bygningen, som ejes af foreningen K34.

En særlig kreativ gruppe under HSF - Idéforum - har peppet egnen op og pynter gerne by, hal og anlæg, når der er en anledning. En anden gruppe går aktivt til værks for at få flere til at flytte ud i det grønne. Nye udstykninger er på vej til boligbyggeri - både ejer- og lejeboliger, og den sidste storparcel er netop solgt, så også på den front er der udbygningstanker i gang.