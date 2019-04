36-årig kvinde stukket med kniv i bryst og arm - mand er anholdt

Esbjerg: En 36-årig mand er blevet anholdt efter et knivstikkeri på Bøndergårdsvej i Esbjerg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det var en 36-årig kvinde fra Esbjerg, der blev stukket med kniv i brystkassen og i den ene arm, oplyser politiet, der samtidig fortæller, at kvinden er uden for livsfare, og at de pårørende er underrettet.

Politiet fik anmeldelsen klokken 10.41, og den 36-årige mand blev uden videre dramatik anholdt i forlængelse af overfaldet. Manden blev anholdt på gerningsstedet og blev fundet i besiddelse af en kniv med frisk blod på.

Politiet afspærrede efterfølgende en del af parkeringspladsen ved Spar-butikken på Bøndergårdsvej og koncentrerede efterforskningen og indsamlingen af spor til det område, mens beboere i de nærliggende boligblokke og andre personer i området blev afhørt.

Den 36-årige mand, som ifølge politiet er fra Vestjylland, vil muligvis blive fremstillet i grundlovsforhør.