35 unge kunstnere indtog Bramming

- Det er elever, der som udgangspunkt har været meget motiverede for opgaven. Det er derfor de har fagene som valgfag. Og mange af eleverne har talent for at udtrykke sig, konstaterer billedkunstlærer Lone Fredborg, som sammen med to kolleger, som underviser i håndværk og design har stået bag projektet.

De fik til opgave at fortolke "min by" på kunstnerisk facon. Og byen blev så inddelt i fire kategorier: naturen, jernbanen, handel- og erhverv samt arkitekturen. De fire emner, som eleverne så skulle omforme til tegninger, akvareller og med materialer, som ler, stof og træ. De 35 elever går på valghold i fagene håndværk og design samt billedkunst. De fag, der i "gamle dage" hed håndarbejde, sløjd og formning.

BRAMMING: Der var en lille smule historisk vingesus over arrangementet, konstaterede museumsinspektør Mogens Hansen, da han bød elever, lærere og forældre velkommen til ferniseringen på Bramming Egnsmuseum fredag eftermiddag.

Udstillingen "Min by Bramming" lavet af elever fra valgholdene i håndværk og design samt billedkunst fra Bakkevejens Skole kan ses i åbningstiden på Bramming Egnsmuseum frem til og med søndag den 18. februar.

Tegning og træ

Astrid Demant Bargisen fra 7.c bidrog til udstillingen med en blyantstegning.

- Jeg har tegnet den store sten og træerne i Anlægget, som ligger lige bag skolen. Jeg kan rigtig godt li' at tegne og tegner også meget derhjemme. Det er spændende at få sin tegning på en udstilling som den her, mener hun.

Mark Stig Ebbesen fra 9.a er på udstillingen repræsenteret med en træudskæring af byens gamle vandtårn.

- Jeg kan godt li' at bruge hænderne, og jeg kan godt li' at arbejde med træ, så det her var mere spændende end det vi laver normalt, mener han.

Line Josefsen Iversen stod sammen med klassekammeraterne Nanna og Marta og så på den lange række af kunstnerisk udformede øjne, som kigger ind på byen Bramming. Line havde selv lavet et par øjne.

- Og den by jeg ser kan jeg godt li. Jeg har mange venner her. Men før boede jeg i Hunderup, og her snakker man mere med naboerne end man gør i Bramming, mener hun.

Ved fernisering var der sprød guitarmusik spillet af Camilla Parkinson og Anni Henriksen, som er elever på skolens musikvalghold, og som ved de store ferniseringer med mere kendte kunstnere var der kølige drikke og saltede chips til både kunstnere og publikum.