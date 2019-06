ESBJERG: Politiet blev fredag klokken 12.17 kaldt ud til jobcenteret i Exnersgade. En 34-årig mand fra Esbjerg råbte og skreg og sparkede til stole og borde så voldsomt, at politiet blev nødsaget til at anholde manden. Her satte han sig også kraftigt til modværge. Sidst på eftermiddagen blev han løsladt igen og er nu sigtet efter ordensbekendtgørelsen.