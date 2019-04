33-årig ramt af sclerose: - Jeg frygtede at ende som en grønsag

33-årige Lone Marie Christensen har i otte år været ramt af den alvorlige nervesygdom sclerose. Sygdommen gør hende i perioder blind uden garanti for, at synet vender tilbage. Hun tager en dag ad gangen, men på trods af sygdommen ser hun positivt på tilværelsen. En tilværelse, hvor hun er aktiv i Scleroseforeningens lokalafdeling i Esbjerg for at udbrede budskabet om, at sclerose ikke nødvendigvis er synonym med et liv i kørestol.

Esbjerg: På terrassen sidder Lone Marie i påskevarmen med en hjemmerullede cigaret i hånden og en kop kaffe på terrassebordet. Det mørkebrune hår og øjnene i samme farve giver ikke indtryk af en kvinde med en alvorlig, kronisk sygdom. Livsglæden lyser ud af hende og dedikationen til hendes engagement i scleroseforeningen er heller ikke til at tage fejl af.

Siden 2011 har Lone Marie lidt af sclerose. Lidelsen har mange ansigter og symptomer, men fællesnævneren er, at den hæmmer nerverne i at kommunikere med hinanden. Lone Maries første symptom kom for otte år siden, da hun pludselig blev blind på venstre øje i halvanden uge. Synet kom tilbage, men det kan forsvinde når som helst, og får hun et attak, ved hun ikke, om det kommer tilbage igen. Et usikkerhedsmoment, hun lever med til dagligt, men her i påskevarmen lader sygdommen ikke til at påvirke hende.

- Min første tanke var, at jeg frygtede at blive en grønsag. Jeg har lært at leve med sygdommen dag for dag. Den er en del af mig, og med tiden føler jeg, at jeg er blevet mere mentalt robust. Og herefter, at vi lige er flyttet fra højhuset til et hus med have, så har jeg det egentlig som blommen i et æg lige nu, lyder det bramfrit fra Lone Marie i påskesolens stråler.

Da hun blev ramt af sclerose i 2011 gik hun i 10. klasse på VUC. Siden har hun haft forskellige vikarjobs, men sygdommens uregelmæssige karakter gør det svært at være på arbejdsmarkedet. I samarbejde med jobcentret håber hun at få et fleksjob på sigt.