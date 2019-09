33-årig mand stod til udvisning for voldtægt: Frifundet i Vestre Landsret

Esbjerg: Der lød jubel fra bageste række i Vestre Landsret i Esbjerg, da en 33-årig mand torsdag blev frifundet for forsøg på voldtægt. Manden stod ellers til halvandet års fængsel og udvisning med indrejseforbud i 12 år. Et flertal blandt dommerne fandt det nemlig ikke bevist, at manden skulle have forsøgt at voldtage en på det tidspunkt 15-årig pige.

Svogerens etværelses lejlighed havde et lille aflukke til sengen. Denne havde han afskærmet med et skab og et lagen. Området med sengen kom altså på den måde til at fremstå privat, hvorfor veninderne ude fra stuen ikke kunne se, hvad der foregik inde på sengen, før de kom derind.

En sløret nat

Natten mellem den 30. og 31. december 2018 anmeldte to piger et forsøg på voldtægt af deres 15-årige veninde. Den 15-årige pige var sammen med sine to veninder og tre mænd. Den ene mand til stede var den 33-årige tiltalte. De to andre mænd var den 33-årige mands svoger og svogerens kammerat. De seks personer opholdt sig alle i svogerens etværelseslejlighed, hvor der var alkohol og musik. Den 33-årige mand og hans svoger forklarede i retten, at den 15-årige pige var blevet aggressiv og urolig, hvorfor de forsøgte at lægge hende i seng. Da de havde fået hende ned at ligge, forlod svogeren området med sengen. Derved lod han den 33-årige mand og den 15-årige pige være alene på sengen.

De to veninder kunne pludselig høre den 15-årige pige kalde den enes navn. De mindes samtidig, at hun skulle have råbt ting som "nej" og "slip mig". De skyndte sig derfor ind til sengen, hvor de fandt deres veninde liggende på sengen med kjolen trukket op om livet. Den 33-årige mand stod lænet ind over hende med bukserne trukket ned under balderne, mens han fastholdt hendes arme over hendes hoved.