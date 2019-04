Esbjerg: En 33-årig mand fra Esbjerg fik torsdag eftermiddag klokken 16.25 konfiskeret sin bil på Haraldsgade, da han blev taget for at køre uden kørekort. Manden har tidligere kørt uden kørekort, og derfor var det muligt for politiet at konfiskere bilen, oplyser Søren Strægaard, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.