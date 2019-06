Esbjerg: En 33-årig mand fra Murervej i Esbjerg truede mandag morgen omkring klokken 06.03 sin nabo - en 57-årig mand - med en økse.

Ifølge vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi Søren Strægaard forklarede den 33-årige, at han var blevet sur på naboen, fordi denne havde larmet for meget ved at spille høj musik.

Den 33-årige blev sigtet for trusler på livet og vil på et senere tidspunkt blive indkaldt til retten.