3200 får deres egen læge på sygehuset

To faste speciallæger vil arbejde i klinikken, når den er i fuld drift. Derudover to faste sygeplejersker på deltid og sekretærer.

Rettidig omhu

Med indvielsen af Praksisklinikken går Region Syddanmark en ny vej for at sikre, at borgerne i Esbjergområdet kan få en læge i nærheden af, hvor de bor.

Og Stephanie Lose er glad for den nye klinik:

- Det har været bøvlet af finde en praktiserende læge, når man flyttede til Esbjerg. Derfor har vi lavet denne lægeklinik her ved sygehuset og tidligere en i Hjerting.

Regionsrådsformanden ser klinikken, som udtryk for rettidig omhu.

- Vi har aldrig haft patienter, der har stået uden læge. Men vi kan forudse, at flere læger vil gå på pension, siger hun.

Esbjergs praktiserende læger har i perioder haft helt lukket for tilgang af patienter, og mange læger har været presset af et højt patienttal.

Med Praksisklinikken kan to læger tage imod 3.200 patienter. Hensigten er at afhjælpe presset på de øvrige lægepraksisser og give borgerne mulighed for at vælge en læge i nærheden af, hvor de bor.

Klinikkens fysiske placering på sygehuset forventes at få nogle positive synergieffekter for patienterne og bidrage med nyttig viden om, hvordan man kan skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb.

- Esbjergensere skal have sikkerhed for, at de kan komme til læge, og de skal kunne skifte læge. Hvis en læge i Esbjerg lukker sin praksis, vil vi også kunne tage mod et stort rykind af patienter, siger Stephanie Lose.

En fordel for patienterne bliver, at alle specialer, laboratorier og ambulatorier ligger tæt på lægeklinikken.

Læge Elsemarie Døssing er fast læge i klinikken, der er et seksårigt projekt. Hun er spændt på, om patienterne kan finde vej og vil vælge hende som læge.